年底九合一大選，各政黨摩拳擦掌準備，尤其是首都的選戰，更是萬眾矚目。對此，民進黨台北市議員王世堅今（20）日就在臉書上用3句話表示台北「三腳督」的各政黨候選人，在接下來的選戰恐會發生的結局，引發討論。

根據《中國時報》最新民調，國民黨提名的台北市長參選人蔣萬安支持度23.9%，民進黨提名的陳時中24.2%，兩人差距非常接近，而民眾黨支持的參選人黃珊珊22.2%。王世堅今日在臉書上就用3句話表示：「陳時中是越陳越香，後勢看漲！黃珊珊是越挫越勇，旗鼓相當！蔣萬安是強顏歡笑，等待棄保！」

王世堅更分析「形勢是靠自己創造的，時勢造英雄，但是英雄創造時勢」，他也坦言「蔣萬安把一切都視為理所當然，因為他的公公、祖宗很偉大，蔣萬安認為他是泛藍的正統」，因此這個心態在出發點時就不一樣了；王世堅更指出，再來在選的過程中「蔣萬安是他們三位當中最早宣布要參選的，甚至他的佈局不只是這一年」，王世堅也提及，雖然蔣萬安是暖男，學歷高、長得帥也文質彬彬，但「最糟糕的是他的性格，他是『三不軟男』啊，不得罪、不犯錯、不決定」。

這也讓王世堅坦言「因為不得罪、不犯錯，所以蔣萬安不做任何決定」，王世堅更指出，到現在為止，蔣萬安沒有提出過任何的政策願景，實際的對策作為都沒有。王世堅更以蔣萬安曾說「要打造台北市成為寵物友善的城市」直言，「台北市有更重要的市政建設，你一大堆都不碰，從最軟、最容易處理的說起，硬底子的事情不做，柿子挑軟的吃」，最後王世堅怒轟「請你蔣萬安知道，夠了」。