25歲DJ藍星蕾（Amber Na）出生於馬來西亞，五官甜美的她擁有沙漏型S曲線與E級上圍，過去因一張辣照被網友封為「平交道女神」。她近期在台灣工作，16日在高雄有表演活動，照片中她穿著藍色比基尼，畫面十分清涼，活動結束後她轉發網友拍攝影片，傲人上圍隨著音樂節奏晃動，讓網友們看到鼻血狂噴。不過活動結束不久，她上傳與兩位演藝圈大咖的合照，讓網友驚訝彼此認識？

藍星蕾擁有E級上圍，被網友戲稱為核彈級身材，時常會透過社群平台分享美照，昨（19日）晚她透過Instagram更新近況，照片中她與兩名男子在同一包廂，桌上有飲料、水以及酒類，藍星蕾穿著白色深V洋裝，露出深邃事業線，對著鏡頭開心比YA，身旁兩位男子其中一位是成龍兒子房祖名，另一位則是男星陳柏霖，另一張照片中陳柏霖與藍星蕾合照，只見他們開心自拍，不過疑似美顏功能太強，陳柏霖臉上的皮膚變得非常平滑，有些失真，當時有網友在留言區詢問「你們認識？」不過該篇貼文目前已經刪除。

藍星蕾日前在限時動態中分享別人拍攝的影片，影片中藍星蕾在舞台上，一手舉著麥克風一手不斷與台下歌迷揮手，寵粉的她更伸出手與前排觀眾們輕輕碰一下，伸出麥克風和台下觀眾合唱，場面氣氛熱烈，遠處還有觀眾用水槍射台上的藍星蕾，讓她的頭髮和衣服都濕透了，也有不少粉絲舉著手機記錄當下畫面，性感景象讓台下男性觀眾看到目不轉睛。

藍星蕾昨上傳與房祖名、陳柏霖合照。（圖／藍星蕾Instagram）

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