潤泰全(2915) 、潤泰新(9945) 重大訊息

今外界傳南山人壽淨值大縮水，拖累潤泰全、潤泰新，甚至可能導致淨值轉為負。針對此事，潤泰全和潤泰新今晚間22點召開記者會說明。針對媒體提問6月自結淨值和南山人壽Q2淨值數據，潤泰全副總李天傑表示，目前會計師都還在結帳，尚未有確切的數字。

潤泰全和潤泰新20日晚間重訊記者會表示，受俄烏戰爭因素、國際經濟情勢劇烈波動及通貨膨脹，美國聯準會進行數次升息影響，第一季之其他權益因認列採權益法之關聯企業之金融資產評價後，分別減少約529億、500億元，5月、6月美國聯準會又接續升息，對於金融資產可預期也會造成波動。

針對媒體提問，潤泰全6月底自結淨值和南山人壽Q2淨值是多少？潤泰全副總經理李天傑說，現在會計師還在結帳，目前沒有確切的數字。

潤泰全和潤泰新皆表示，為確保公司股東權益，公司將依法辦理解決目前面臨之問題，如變更會計政策，重新評估投資性不動產價格，其市值之增加將提高公司淨值，上述改善淨值之措施將提請董事會決議。

媒體報導指出，南山人壽第二季淨值恐跌破千億元，可能波及持股近九成的潤成投控，以及透過潤成投控轉投資南山人壽的潤泰新及潤泰全，最慘可能導致公司淨值出現負數，依法下市。

對此，潤泰全和潤泰新稍早發重訊澄清，報導內容係媒體自行臆測，非為本公司結算之結果，111年第2季財務數據待本公司結算完成後將依規定辦理公告。

另，南山人壽也澄清，6月底資本適足率（RCB）仍有300%以上，高於法定要求200%甚多。南山強調，短期壽險業因金融市場波動造成淨值下滑，是暫時性情形，「整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常情形」。