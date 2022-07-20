台灣手機市場總量不斷衰退，台灣小米總監蔣坤揮表示，小米手機在台銷量、營業額均與去年同期持平，上半年市佔率則比去年同期成長，而為了降低通膨對小米的影響、吸引更多消費者選購小米產品，台灣小米20日除了宣布推出中階新機12 Lite，也宣布上市多款生態系新品，包括首次導入寵物餵食器與寵物飲水機，二合一筆電Book S 12.4”也首度登台測試消費者接受度。

根據市調機構gfk資料顯示，台灣手機市場總量在2015年達到854萬支的高峰後下滑，雖然年銷量一度持穩在700多萬支，不過最近台灣手機市場3年下滑加劇，去年僅剩534萬支，而今年前6個月中，有5個月銷量都低於40萬支，加上市場擔通膨將影響買氣，這也代表，今年全年手機銷量或許會比去年再掉1成。

台灣小米總監蔣坤揮表示，台灣手機市場上半年萎縮的很平均，高、中、低價位帶需求都下滑，但小米手機在台灣電信業者通路銷量逐季提升，小米的高階、低階手機在台銷售量均與預期差不多，帶動小米在台市佔率比去年同期成長，加上小米嚴格監控通路庫存，在台灣市場沒有庫存問題，雖然台灣4G的499大戰似乎再起，不過長期來看用戶升級至5G是趨勢，電信業者如果可以推出具有吸引力的5G低資費方案，仍能帶動5G手機銷量增加。

不過蔣坤揮也坦言，通膨對於消費信心、消費力度都會有負面影響，也因此本來在台積極導入各種非手機、IoT產品的小米，今年更為積極，首度在台灣推出微軟作業系統的二合一筆電Book S 12.4”，來測試台灣消費者對小米筆電的接受度，小米也搭上寵物經濟、首度在台上市寵物餵食機與飲水機，希望藉由拓展小米產品在台灣的品項、拉高單價，來吸引更多非小米手機用戶選購小米生態系產品。

而到目前為止，小米在台灣市場導入IoT產品的成效還不錯，蔣坤揮表示，台灣是小米海外市場中第一個導入IoT產品的市場，目前手機與非手機營收比重約為一比一，而包括手機與所有小米生態系產品在內，兩、三年前小米直營店平均客單價才千元出頭，現在已經逼近2000元。