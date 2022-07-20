改編自日本超人氣漫畫團體「CLAMP」暢銷同名漫畫的新片《xxxHOLiC 次元魔女》，是蜷川實花繼《惡女花魁》、《惡女羅曼死》、《殺手餐廳》、《人間失格：太宰治與他的3個女人》後的第5部電影，找來神木隆之介、柴崎幸、松村北斗、玉成蒂娜、吉岡里帆、磯村勇斗等豪華卡司共演，就連西野七瀨、橋本愛、大原櫻子等人氣女星也加入客串演出。

從影超過26年的神木隆之介，此次挑大樑演出主角四月一日，不僅與玉城蒂娜所飾演的小葵展現動人友誼，一場與松村北斗所飾演的百目鬼「雙人射箭」的戲，更是讓粉絲直呼「好養眼」，對於此次演出，神木隆之介笑稱這次許多台詞都是在呼喚柴崎幸所飾演的「侑子小姐」，因此蜷川導演給他的一大功課，就是要求他每次的呼喚都要展現出不同的語調，並在拍攝時一直從旁提醒他該用什麼樣的力道喊出「侑子小姐」。他也坦言自己在讀劇本時，感覺片中的四月一日比原著中多了不少關於傷痛的內心戲，「要讓這個角色在逗趣與悲傷中找到平衡點，實在是挺困難的。我最後選擇表現出，他雖然滿懷悲傷與寂寞，卻在與侑子小姐、百目鬼、小葵等人的相處過程中，慢慢找回了自己，我是用這樣的想法進入拍攝現場的。」

對於神木隆之介的演出，蜷川實花給予了相當高的肯定，「神木隆之介總是很快就能掌握角色的重點，不只是技術層面而已，而是他簡直是將自己寄生於角色上，我從未見過這樣的演員！」蜷川實花也表示自己本身是原作的粉絲，深受原作中絢爛的視覺，以及「想要什麼必須先付出代價」的概念吸引，自2012年開始就起了想將這部作品拍成真人電影的念頭，甚至打算在拍完《惡女羅曼死》後，緊接著著手拍攝《xxxHOLiC 次元魔女》，而「CLAMP」也早在2013年就爽快同意，表示若是由蜷川導演拍攝的話，他們完全沒意見。然而劇本開發卻比想像中還要困難，讓這個案子沉潛了10年構思，直到現在才終於集結了豪華卡司，成功躍上大銀幕，這也是「CLAMP」作品中，首部改編的真人版電影。該片將於8月19日在台上映。