桃園市長鄭文燦20日接受電子媒體專訪，談及外界對年底的選舉有許多解讀，其中鄭文燦頻頻被點名，更有人直接點出這不只是蔡英文總統與國民黨黨主席朱立倫的保衛戰，還是鄭文燦與賴清德競逐大位的前哨戰。對此鄭文燦笑回，這不是內部競爭，是政黨整體對外的競爭。

鄭文燦指出，無論藍營、綠營在地方選舉中都必須展現執政能力，他不會把這次選舉當成內部競爭，選舉焦點也不在內部，只要林智堅選贏，不只是鄭文燦贏，還是賴清德贏、蔡英文贏，是政黨整體對外的競爭，如果國民黨把這次的選舉視為朱立倫與其他可能人選的競爭，國民黨也不會成功。

朱立倫重兵部署桃園、六都要拚過半，將這次選舉視為2024前哨戰。鄭文燦說，朱立倫已經選過總統，上一輪總統選舉與蔡英文競爭，他也擔任蔡英文在桃園的主委，朱立倫當時在桃園輸了很多，也許這次朱立倫是把桃園張善政當成試金石。他認為，對市民來說每個市長都很重要，不是說市長就會連動到誰，這是政治解讀，他會把8年工作做好完美的句號，讓桃園有嶄新的開始。

朱立倫跟蔡英文的對戰，朱立倫在鄭文燦的操盤下輸了，有人認為是手下敗將？對此鄭文燦回應，朱立倫當黨主席就是再起的契機，包括提名、輔選、政策主張、對未來的看法都會影響他再起的可能。他覺得朱立倫是設想結果論，不管提名的過程經過多少波折，最後六都、16縣贏了就是他的成績，雖然過程卻卡卡的，對內部造成衝突，但對他來說不會見縫插針、見獵心喜，每個政黨都有自己整合的過程。

鄭文燦直呼，他當了8年桃園市長，對這個城市有感情，也投入全部的力量、用生命經營桃園市長這個職務，當然希望下一任市長可以在他的基礎之上做得更好，對他來說他比什麼人都更想贏，贏的目的就是希望讓桃園更好。