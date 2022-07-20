當時馬英九出席國際人權日致詞，卻遭到抗議人士鬧場。

衛福部前部長陳時中投入台北市長選舉，今（20）日赴萬華龍山寺參拜時，遭到不滿阿伯衝上前抗議「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」，沒想到阿伯竟直接遭人架走。不少網友回憶起，10年前前總統馬英九出席活動時同樣遭到抗議，現場鞋子、包包滿天飛，現場隨扈卻沒有任何壓制動作，直呼「這才是真民主自由」！

台北市長參選人陳時中20日前往龍山寺參拜，有民眾（右）大喊「陳時中可以保障台北市民嗎？」，隨即遭維安人員架離現場。（郭吉銓攝）

有網友在PTT發文分享新聞影片，2012年馬英九出席國際人權日活動，抗議人士整場丟砸罵不停、哨聲干擾、倒讚手勢，20幾名隨扈只有站好人牆阻擋，沒有驅離逮捕任何一人，「有一幕是隨扈碰了民眾但又放開，讓民眾足足鬧了整場，現在時中的維安規格比當年總統還高」。

由於內衛區維安人員沒有警察權，員警進不去內衛區進行驅離，維安單位對受難者抗議也較為寬容，當時馬英九忍受18多分鐘的抗議，期間回應，「現場目前還在表達不同意見的各位，都能秉持著一種包容跟相互尊重的態度，這個才是我們台灣人權向後發展的重要觀念」。

對此，許多網友紛紛表示「馬英九是真民主自由」、「沒有比較沒有傷害，民主已死有事燒紙」、「馬英九真的有民主風度太多」、「真的要還馬公道」、「馬時代真的民主，言論也頗自由」、「我真的沒想到有一天我會懷念馬英九」。