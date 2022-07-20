俄羅斯逐步收緊對歐洲的天然氣供給，因應日益嚴重的短供危機，歐盟敦促成員國政府加緊推行節能運動，做好實施天然氣配給的準備。

歐盟執委會預定20日公開一項計畫，敦促成員國政府未雨綢繆，因應今年冬季俄羅斯天然氣短供的窘境。

該計畫料提出限用能源的指導方針，包括建立拍賣機制，對減少天然氣消耗的企業予以補償。另外就是設立可供依循的標準，方便政府判定哪些產業在天然氣短缺時有優先使用權。

指導方針還建議，公共建築應將空調溫度限制在華氏77度（攝氏25度），在天冷月份恆溫器溫度設在華氏66度（約攝氏19度）左右。

歐盟的計畫草案亦包含一項提議，即遇到緊急狀況時，歐盟執委會可強制成員國少用天然氣。業界領袖表示，還不清楚該提議是否會納入計畫的最終版本。至於強制減少天然氣用量的提議，須獲歐盟成員國批准。

歐洲的能源密集產業，包括鋼鐵、鋁業、玻璃、化學等，近幾周來對歐盟執委會發動遊說攻勢，要求一旦天然氣嚴重短缺時能優先取得。

按照歐洲現行法規，能源供給不足時，一般家庭和醫院應被排除在配給措施之外，工業用戶恐被迫限用能源。

俄羅斯輸往歐洲的主要天然氣管線「北溪1號」，預定21日結束例行維修。即便如此全歐仍忐忑不安，因為早在「北溪1號」關閉維修前，這條管線的供氣量就已減到正常水準的40％。

歐洲政府擔心，「北溪1號」即便周四結束維修工作，克里姆林宮也不會恢復供氣。俄國天然氣長時間停供，將迫使歐洲各國實施能源配給，不但產業會受害，還打擊到歐洲原本就脆弱不堪的經濟成長。

俄羅斯總統普丁示意，莫斯科周四將重啟「北溪1號」，但也不忘警告，若制裁措施妨礙該天然氣管線做進一步維護，供氣量隨即會受限。