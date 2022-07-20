因假日神秘沙灘上遍布沙灘車，致使遊客無法愜意在沙灘上散步。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國產署表示，國有土地未經合法許可，禁止營業用途車輛停放，18日已派員前往現場張貼公告，該處停放的沙灘車約有40輛，若不立即移走，將依竊占罪送交警方偵辦。（國產署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

暑假到來，宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘遊客增多，加上沙灘車盛行，導致大量揚塵，宛如吹起沙塵暴，引起其他遊客抱怨；因該沙灘屬國有土地，財政部國有財產署18日已在沙灘車上張貼公告要求業者移除車輛，否則依竊占罪送辦。

南澳鄉神秘沙灘雖位處偏遠，卻是很夯的遊憩景點，渾然天成的海蝕洞，成了網美打卡拍照熱區；業者看準商機在該片沙灘經營沙灘車，假日最多一天有近百輛車次，國產署多次接獲遊客投訴，抱怨沙灘車在沙灘上揚起大量風沙，一片霧茫茫就像沙塵暴。

據了解，因假日沙灘上遍布沙灘車，致使遊客無法愜意在沙灘上散步；部分業者甚至在假日提早佔用神秘沙灘海蝕洞，留給自己的客人露營使用，遊客們抱怨連連，盼主管機關能出面處理，還給遊客一個美麗的環境。

國產署表示，國有土地未經合法許可，禁止營業用途車輛停放，18日已派員前往現場張貼公告，該處停放的沙灘車約有40輛，若不立即移走，將依竊占罪送交警方偵辦；國產署強調，沙灘車業者必須有營利事業登記，若是在國有土地營業，必須經過土地主管機關同意。

對於國產署的表示，宜蘭縣政府工旅處允諾，如國產署禁止或不同意沙灘車使用其所管轄的沙灘，縣府也會配合辦理聯合稽查。