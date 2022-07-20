據俄羅斯官方媒體報導，最後1艘颱風級潛艦-德米特里‧頓斯科伊號(Dmitriy Donskoi ,TK-208)已經退役，颱風級是世界上最大的彈道飛彈核潛艦，全長175公尺，高度23公尺，潛水後的排水量高達4萬8千噸。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，國營的俄羅斯新聞社(RIA Novosti) 援引一位未具名的俄羅斯國防工業消息人士的消息，提到「德米特里‧頓斯科伊號潛艦，已從北方艦隊中撤出，將被報廢。」

颱風級的飛彈庫安裝在帆罩之前，視覺上的感受更為巨大。(圖/USNI)

德米特里‧頓斯科伊號是颱風級潛艦的第1艘，1976年開始建造， 1980年開始服役，一直都分在俄羅斯海軍北方艦隊。

受軍事小說作者湯姆克蘭西(Tom Clancy)的《獵殺紅色十月號》影響，「颱風級」(Typhoon-class_submarine)成了全球知名的潛艦。不過，這其實是北約的代號，俄羅斯人並不這樣稱呼，而是「項目941」(Project 941)、鯊魚級(Akula class)；不過各國的媒體為了容易稱呼，多數仍叫稱它是颱風級。

颱風級有著獨特的雙壓力殼設計，使得它的橫截面相當寛，加上175公尺的全長，成為有史以來最巨大的潛艦。多數的彈道飛彈潛艦是將飛彈庫安裝在帆罩駕駛區之後，但颱風級不同，20個飛彈庫都安裝在帆罩之前，使它的視覺上更加巨大。它可以攜帶20枚SS-N-20洲際彈道飛彈，每1枚飛彈裡有10個枚子彈頭，射程8300公里，是美國最為忌憚的蘇聯武器。

雖然美國對颱風級有很多想象，不過颱風級相當昂貴又複雜，而且服役之時已經是蘇聯時代的尾聲，原計畫建造7艘，最終完成6艘；俄羅斯時期也很難維護颱風級，從1996年起就陸續退役，到了2006年，只剩德米特里‧頓斯科伊號仍然在役，它似乎擔任了實驗艦的角色，才能一直保留在北方艦隊序列當中。

颱風級是「體積最大」的潛艦，卻已不是「最長的潛艦」，因為7月初服役的別爾哥羅德核潛艦(Belgorod,K-329)以184公尺，打破了颱風級的舊紀錄，別爾哥羅德號是奧斯卡II級改進型，並經過特別改裝，它的功能與作用還不太清楚。