美國升息、俄烏戰爭與大陸封控三重影響，鋼市供需轉弱，加上原料自高點回落，鋼價缺乏支撐，金控旗下投顧斷言產業景氣邁入寒冬，鋼價尋求底部，匯豐證券同步降評指標股中鋼（2002）「賣出」，推測合理股價砍至24元，下檔空間約二成。

考量俄烏戰爭導致歐洲地區供需雙弱；大陸封控令內需疲弱，低價鋼品流竄亞洲地區；以及鋼鐵終端多屬高單價耐久財，升息環境衝擊需求等因素，法人指出，鋼市第二季出現反轉點，使美國、歐洲、亞洲鋼價自高點已回檔34％、45％、22％，創2021年以來低點。

投顧研究機構研判，鋼價第三季跌幅將擴大至15～20％，比前次預估季減10～15％更保守，第四季雖為鋼市傳統旺季，但旺季不旺可能性仍高，預期報價季變化介於-5％～3％之間，建議保持觀望。

匯豐證券指出，儘管鐵礦石與焦煤價格6月以來均出現大幅下滑，但受到需求疲弱不振、庫存堆積，加上原物料報價下滑、不像過去那麼高漲影響，各地區鋼價逐步下降，鋼鐵企業的毛利率面臨極大考驗。以台系領頭羊中鋼為例，匯豐研判，2022年剩下來的幾季，獲利恐怕會出現年衰退，基於單位售價向下預期，下修對中鋼獲利預測。

外資估計，中鋼2022年獲利將出現大幅度衰退，每股純益由2021年的4.02元，降為1.97元，年減幅度超過腰斬。