衛福部前部長陳時中日前卸下擔任2年多的中央流行疫情指揮中心指揮官一職，由醫福會執行長王必勝接任，王必勝也於19日釋出口罩令鬆綁的新政策「大禮包」。當此新舊任交接之際，有網友在PTT問卦「防疫至今最荒謬的措施是哪一項」，結果鄉民的回答除了「實聯制」、「擋疫苗」，最多人提到的竟是「陳時中當指揮官」。

有網友在PTT問卦「防疫至今最荒謬的措施是哪一項」，並寫道：「今天記者會宣布即日起，機車單車族和室外工作者無須戴口罩，引起眾人不悅，覺得根本沒道理。其實過去兩年多，不少防疫措施、政策都滿值得吐嘈的，其中哪一項措施你覺得最扯、最好笑？」

光是針對口罩，就有不少鄉民怨聲四起：「口罩販賣機」、「蒸口罩」、「用電鍋蒸口罩」、「歐美人為了不戴口罩的上街抗議，台灣甘之如飴，華人還是有喜歡被管的基因」、「0確診口罩戴緊緊，破萬例開放不用戴口罩」、「民進黨五傻說不用戴口罩」、「最瞎真的是蒸口罩」、「2020一開始要不要戴口罩就荒腔走板了」、「自家車上不戴罩被警察攔下來開單」。

而提到「簡訊實聯制」的也非常多：「實聯制」、「三劑才能去健身」、「3+11」、「九宮格」、「1922掃半天最後說是外包的」、「出去吃個飯被匡到，自費坐牢14天啊」、「本來是實名制，後來1922居上」、「萬華是破口，擋BNT，1922外包」、「實聯制，浪費錢又沒用」、「丟鑰匙」、「自費旅館，無差別匡列」、「校正回歸」、「九宮格，連學生都知道是智障政策」。

對疫苗政策的抱怨也是主流：「疫苗晚了不要」、「買不到疫苗」、「全民幫忙做三期試驗」、「擋買疫苗又當疫苗乞丐」、「高端放水兼炒股…」、「強迫推銷高端」、「打到人體裡的高端」、「說疫苗買到了但就是不會到」。

還有不少鄉民表達對政客嘴臉的不以為然：「落跑」、「指揮官烙跑去選市長」、「整個防疫指揮中心都鬧劇吧」、「成立指揮中心吧」、「整個CDC」、「每天兩點的廢言記者會」、「最扯的就是罰300萬啊，言論封鎖避免人民知道真相」、「責任來我就扛」、「指揮官人選吧，這才是根本原因啊」、「陳時中當指揮官，現在王當更扯」、「民進黨執政」、「一個牙醫管醫生，荒謬」、「唐鳳搞的所有軟體都是」、「林昶佐迎賓」。