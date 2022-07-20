俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，莫斯科在烏克蘭的軍事目標不再只集中於烏國東部，並宣稱是西方供應武器給烏克蘭改變了克里姆林宮的盤算。

據俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，拉夫羅夫稱，莫斯科在烏克蘭「特別軍事行動」的地理目標不再限於東部頓巴斯地區（Donbas），還包括其他一些地區。

拉夫羅夫說，儘管莫斯科將烏克蘭「去納粹化和去軍事化」的目標維持不變，但自今年3月俄烏雙方在土耳其伊斯坦堡舉行談判以來，「地理」情況已發生變化。

他說：「現在地理情況不同了。不僅涉及頓內茨克人民共和國（DNR）和盧甘斯克人民共和國（LNR），還涉及赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和其他一些地區。」

拉夫羅夫稱，西方向基輔供應武器，包括美國製造的海馬士多管火箭系統（HIMARS），迫使莫斯科檢討其計劃。

他說，若西方繼續向烏克蘭「灌輸」武器，俄羅斯的「地理目標將從現有這條線移動得更遠」。

拉夫羅夫說：「我們不能讓（烏克蘭總統）澤倫斯基或任何取代他的人將來控制的烏克蘭地區，擁有會對我們領土和那些已宣布獨立共和國的領土構成直接威脅的武器。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，美國將加運4套海馬士系統到烏克蘭。

奧斯汀在與盟國就烏克蘭戰爭舉行線上會議時說：「（我們）將繼續尋求有創意的方法，來維持我們對烏克蘭武裝部隊勇敢男女官兵的長期支持，我們將調整我們的援助，以確保烏克蘭擁有自衛所需的科技、彈藥和強大火力。」

俄軍最初試圖拿下烏克蘭首都基輔被擊退後，俄羅斯國防部於3月25日宣布第一階段特別行動已經完成，將專注於「實現主要目標，即解放頓巴斯」。

近4個月後，俄軍占領頓巴斯兩個地區之一盧甘斯克（Luhansk），但距全部占領另一個地區頓內茨克（Donetsk）仍甚遠。

然而，俄軍部隊已奪占頓巴斯以外的烏克蘭領土，特別是南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）及赫松（Kherson）地區，並繼續對烏克蘭各地城市發動飛彈攻擊。