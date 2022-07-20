國際金價7/20來到1711美元/盎司，是今年以來最低的價格，相較於今年最高價1997美元/盎司，跌幅逾14％。空手的你，開始心動、想要出手試買布局了嗎？瑞士銀行財富管理20日說，「等一等，現在看多黃金還為時過早～」

黃金是國際市場傳統上的避險投資工具，2022年的戰爭、疫情、高通膨等危機四伏，為黃金價格帶來的風險貼水只有反映在俄烏戰爭開打之後的一個月餘，4/18飆出1979美元/盎司的最高價後，一路下滑，統計今年以來跌幅高達6.33％。

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）指出，在接下來的3～6個月，美國實際利率持續上升、美元走強，加上通膨消退，對於黃金價格只會帶來下挫，瑞銀最新預測金價，下調2022年9月底、2022年12月底至1,600美元/盎司，低於原先估測的1,800美元和1,700美元。

施德銘認為，金價跌至1,600美元/盎司之後，接著將進行整理，回升時機還要更靠近些時日，儘管難以準確說出時間點，但瑞銀目前的觀點是，金價應該會在2022下半年下滑及觸底，然後在2023上半年開始回升，因此才說，至少預計2023年才會是投資黃金較佳的時機。