網路世代給予長相貌美的女生發展空間，只要敢秀身材、抓得住觀眾眼球，就有機會一躍成為網美，獲得粉絲們的喜愛與讚美。網美「聶小雨」身高166公分、體重50公斤，相貌清新可人，擁有一雙勾人魂魄的電眼，近來她上片速度越來越快，今(20日)上傳新片胸前險走光，急忙打碼卻被無情網友罵翻。

網美聶小雨近日帶著貼身攝影師，至速食店拍攝一段影片，為了保持優美身形，已許久未吃速食的她，點餐時一連向老闆預定滿桌的炸物，包括雞胸肉、雞翅、雞腿、雞柳條等皆屬高熱量食品，後來冰淇淋送來後，本業網美的她，不忘請攝影師拍下網美照，哪知接下來的動作稍大，兇器竟差點走光。

網美聶小雨不忘拍網美照，胸前深V險走光急忙後製打碼。(圖/聶小雨 抖音)

聶小雨這段新影片差點走光才打碼遮掩，卻因此被網友指責不當自己人。(圖/聶小雨 抖音)

自身邊工作人員手中，聶小雨接過兩支超清涼冰淇淋，拍完照後攝影師示意要另一支冰，卻引來聶小雨做出護食行為，直接吞下兩支冰淇淋，使她一度冷到直打寒顫、甚至白眼翻到後腦勺去，後期在剪接的時候，由於聶小雨在拍攝當下是穿了一件低胸開領襯衫，深V底下的雪白兇器差點走光，急忙打碼遮掩。

網友不滿聶小雨打馬賽克。(圖/聶小雨 抖音)

不料聶小雨打碼此舉卻被網友罵翻，認為以往打扮都很敢露，如今卻不把網友當自己人，直言：「黑雲擋得不科學，後期就沒有了多餘」、「為什麼隔了塊屏幕就不是狗頭就是塗鴉」、「有病還弄馬賽克」、「她玩的什麼人設看不懂」、「真黑啊我說的是妳的衣服」、「幹嘛粉絲不能看」、「一個視頻都要遮遮掩掩」。