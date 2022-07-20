「英國廣播公司」（BBC）20日報導，在先前斯里蘭卡的反政府運動中，也包含部分反對印度的聲音；但由於印度在該國經濟崩潰時給予大量關鍵協助，同時中國大陸卻未採取行動，可能讓印度在斯里蘭卡的影響力搶佔上風。

根據報導，斯里蘭卡數百年來與印度保持密切的文化、宗教與經濟關係，後者一直是斯里蘭卡的主要貿易夥伴；但斯里蘭卡也時時提防這個國力較己方強大的鄰國，擔心在政治方面遭到直接干預。

先前斯里蘭卡的反政府運動中，民眾除了痛罵前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）外，也出現不少「不要將國家賣給印度和美國」、「印度不要趁機利用斯里蘭卡」等聲音。

但BBC指出，在過去1年內，印度是對斯里蘭卡提供最多支持的國家，包括數十億美元的財政援助，並數次向該國運送其急需的燃料、食物、肥料等物資，已開始讓斯里蘭卡公眾的看法發生轉變；如主要反對黨領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）便告訴BBC，在斯里蘭卡遭遇巨大危機時，印度出面支持，發揮了「非常關鍵的作用」。

BBC表示，根據資料，中國大陸至今已向斯里蘭卡貸款超過50億美元（約新台幣1495.8億元），約佔其外債總額的10%，但在該國尋求額外貸款以解決當前危機時，卻未獲得北京方面的承諾。BBC認為，在經濟危機暫時蓋過政治擔憂、印度又帶來「及時雨」之下，可能導致印度在斯里蘭卡的影響力搶佔上風。