泰國知名網紅兼DJ Mika（Niparat konyai），擁有亮麗外型與超兇猛的魔鬼身材，因經常在社群媒體上曬出在家中菇園工作時的火辣穿搭，而有了「最辣菇農」的稱號，甚至多次登上PTT表特版，受到大批台灣網友的喜愛，IG吸引超過346萬人追蹤。近日她曬出去河邊玩水的照片，Mika彎腰露出性感曲線，性感程度破表。

DJ Mika日前發出一張河邊戲水的照片，她依舊綁著招牌馬尾髮型，手裡拿著水盆，Mika只穿著一件深U領的白色背心，雙球大方曬出來，讓粉絲吃眼睛冰淇淋，渾圓曲線非常惹火，不過仔細一看，Mika似乎沒有穿著內衣，淋濕的白色背心意外透出美胸底下的顏色，兩圈粉紅色讓粉絲看得臉紅心跳。

除了正面照，Mika還在Instagram限時動態中分享另一個角度的照片，她雙手撐在石頭上，彎身倒出性感美胸，這張照片中她濕得更明顯，清楚看到下半身似乎穿著紅色底褲，蜜桃臀曲線飽滿誘人，令粉絲看到血脈賁張。

過去Mika曾因為在菇棚裡的性感影片走紅，不過她的火辣身材與樸實的菇農工作非常不搭，讓許多人猜測是不是為了紅才刻意擺拍，有網友指出她的Instagram帳號中有標記一個香菇的帳號推廣，裡面全是香菇和做成的食品，且有多張在香菇工寮裡的照片，看起來應是做很久了，不是為了製造話題，讓許多人推測應該菇農是本業，DJ工作是副業。