前日本首相安倍晉三遇刺身亡事件過了13天，關於兇嫌山上徹也一家與統一教的謎團如今也漸漸明瞭，山上母親下血本貢獻，才讓山上深懷恨意。不過據一名消息人士透露，儘管兒子犯下滔天大罪，山上母親堅持「想繼續信教」直到破產。

早前警方策動山上的大伯到案說明，稱弟弟(山上父親)、姪子(山上弟弟)、媽媽(山上阿嬤)相繼過世，其母對「統一教」執迷不悟，死去親人的保險金、和家族房產幾乎被她拿去貢獻，是自己一手負擔那家人的生活開銷，36年來付了約2100萬日圓。

統一教「謎之洗腦」的形象不免讓外界質疑，曾有信徒退出後踢爆一路走來都是錢在辦事，自己會在無形之中投入鉅額，就像吃飯一樣平常，現在回想起來根本是往海裡丟的概念。

綜合日媒《體育日本》、日本新聞網(JNN)以及《週刊文春》報導，一名自稱山上母的友人，且同樣是統一教成員的信徒表示，案發後她曾說想向安倍的家人賠不是。在了解到親生兒子犯下如此震驚全世界的謀殺案，追根究柢「統一教」成為罪魁禍首，將自身的匱乏以及渴望安全感的情緒寄託在裡面，有別於同齡孩子，山上徹也揮之不去破碎童年的陰影而萌生殺機。儘管如此，期間山上母卻沒有對教會發表任何負面評論，選擇沉默代替，如今卻說「我的疏忽釀成悲劇，但我還想繼續信教」。