香港女星張柏芝和前夫謝霆鋒育有2個兒子Lucas和Quintus，2018年又秘密生下小兒子Marcus，但未透露生父身份。感情生活成謎的張柏芝，近日突在社群平台PO「拍拖看戲」的約會照，不過男伴並不是新歡，而是14歲長子Lucas.

張柏芝昨（19日）在IG限時動態上傳一張拿著飲料、電影票的照片，表示跟她看電影的男生是大兒子Lucas，還開玩笑地形容兩人是「拍拖看戲」的關係；下一則動態是母子合照，可以看到張柏芝戴著漁夫帽、一頭黑長髮披肩，身穿白色T恤和牛仔外套，依偎在高她半顆頭的Lucas身上，而14歲的Lucas燙著一顆捲髮，身形高瘦，儘管面部被貼圖遮掩，仍難掩文藝帥哥的氣息。

第三則動態，張柏芝去除面部貼圖，以正臉示人，畫面中，她套上濾鏡，整體狀態看起來很年輕，讓人聯想不到是三個孩子的媽；此外，張柏芝還打上「兩人世界」4個字，很滿意母子的單獨時光，也能看出家庭關係很親密。

張柏芝過去公開過Lucas的樣貌，被網友評價長得越來越像爸爸謝霆鋒，興趣同樣也喜歡音樂；而張柏芝去年在節目表示若兒子想進演藝圈，會放手讓他們去追夢，還驕傲地說：「如果我兒子真的很想要去做娛樂圈（演藝圈），比我或是比他爸爸更好的話，我會百分之百支持他」。