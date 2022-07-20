升息引爆壽險淨值風暴？壽險公會20日緊急發出新聞稿「喊冤」，強調現行財報對利率上升的影響，只呈現在資產面的公允價值，但保險負債卻未反應，若未來財報同時採用IFRS9及17，才能充分呈現利率上揚對壽險業的影響，「表現經濟實質正向結果」。

白話文解釋，壽險公會要說的是目前財報「作一半」，僅資產面要用公允價值（市價）來列帳，所以升息造成債券價格下跌，壽險公司資產就「縮水」，同時間保險負債卻沒有用公允價值，即老保單的利差損缺口，會因升息減少，照理說負債在升息時也會「減少」，且保單多是20年～30年以上，甚至終身，比債券期間更長，對利率敏感度更高，升息下，負債縮水的程度會大於債券縮水，理論上資產負債一起反應，對壽險公司淨值應是加分。

也就是說目前壽險的財報「不完全真實」反應市場情況，在2026年台灣正式接軌IFRS17前，都會存在類似情況。

壽險公會亦表示，升息除了會讓負債減少，今年以來如美國長天期投資等級公司債利率上彈幅度逾150個基本點（1基本點等於0.01百分點），利率走高將有助提高壽險投資資產的收益率，新投資部位收益穩定提升，有助改善財務結構與提升固定收益，並有利未來接軌IFRS 17。

壽險公會要強調三大點，一財報目前未能全數反應升息的影響，只反應在資產面；二是新錢投資收益率會上升，不要只看舊債券的影響；三是升息造成的淨值比下降或RBC未過關，未必一定有增資壓力。

壽險公會表示，今年6月底可能有部分公司淨值比不到3％，或RBC不足200％，但各公司可向金管會充分說明升息等因素對資產與負債的影響情形，合理反映對資本適足性的影響是可控的，由金管會整體審酌是否應請業者採取必要的因應措施，以維持壽險業良好清償能力，即金管會將個案認定，給予不同的行政監理措施。

最後壽險公會承諾，在通膨問題高漲、貨幣政策快速收緊、地緣政治風險突出下，總體經濟及金融市場不確性仍高，因應當前局勢的挑戰，壽險業將以審慎及嚴謹態度進行資產負債管理，維持良好資產品質，落實風險管理，並強化清償能力，以確保健全財務體質，保障保戶及股東權益。