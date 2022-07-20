歐盟主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)警告，俄羅斯完全切斷歐洲的天然氣供應「是一種可能的情況」，因此歐盟委員會向各成員國建議，減少天然氣使用量至少15%，以應對可能的天然氣不足問題。

半島電視台報導，在周三概述的一項計劃，歐盟委員會提出省用天然氣達15%的方案，時間大約是今年8月1日至 2023年3月底。

馮德萊恩表示：「很明顯，俄羅斯正在使用能源作為武器，換言之，他正在敲詐我們。雖然還不確定俄羅斯會減供，還是完全斷決天然氣供應，但是無論如何，歐洲都需要做好準備。」

歐盟成員國將在7月26日的能源部長緊急會議上，討論各國的措施，最好是腳步一致；因此各國首長正在考慮，將能源政策的權力讓給布魯塞爾，由歐盟委員會拍板，然後各國遵行。

國際貨幣基金組織（IMF）的一篇文章也提到此事，「俄羅斯部分關閉天然氣供應，已經在影響歐洲經濟增長，要是全面關閉，情況必然更加嚴重。匈牙利、斯洛伐克和捷克等成員國，其國內生產總值（GDP）可能萎縮達到6%。」