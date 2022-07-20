美麗的事物總是吸引人目光。一名女網友表示，近日她在男友手機裡發現許多的正妹照，雖然因為對方個性像小孩，不用她擔心頭戴綠帽，但一問之下才驚覺，原來這就是男友照相進步神速的秘密。許多網友看了之後，則紛紛笑說「以後可以大膽的追蹤那些大奶網美」！

原PO在Dcard發文表示，自己跟男友都知道對方的手機密碼，雖然不會偷偷來、都是正大光明在對方面前翻閱，但近日她卻發現，男友手機裡存了很多正妹照，試探性詢問、提醒男友別做壞事後，對方才欲言又止的說，「⋯⋯就⋯你看我之前幫你拍的照片」。

網友分享男友之所以存網美照，就是為了模仿角度幫她拍照。（翻攝自Dcard）

原來，男友之所以存了許多「拍水水秘笈」，就是為了在幫原PO照相時模仿那些角度，「難怪之前每次請他幫我拍照都看他盯著手機裡面不知道在看什麼」。原PO最後也笑說，「各位男友們學會了嗎？不會拍照沒關係啦，模仿就好了，反正真的再不行的話…女友們的修圖功力也是頂尖的啦」。

對此，許多網友紛紛回應「學會了，以後可以大膽的追蹤那些大奶網美」、「看來我知道要用什麼理由了，感謝原PO讓我求生慾增加」、「謝了我剛剛才跟女友吵架，現在我找到個理直氣壯的理由找他理論了」、「很厲害欸！沒想過有這招哈哈哈哈」。