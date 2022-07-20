有「最美空姐」封號的女星林佩瑤，2019年嫁給冠軍名廚武俊傑，雖然已離開演藝圈和空服業，仍會透過社群分享生活點滴，今(20日)她曬出穿上泳裝的火辣照，好身材瞬間吸引網友目光。

林佩瑤透露泳裝買了2年終於有機會穿，只見她穿上紅色高衩連身泳衣，胸前大開只用2個扣環和一小條線連接，讓她渾圓雪乳呼之欲出，四肢纖細、皮膚白到發光，火辣身材好到不科學，讓網友都驚呼連連。

「sexy美瑤」、「這個人妻火辣辣」、「黃金比例」、「美到爆炸」、「瑤嬌美麗雄辣就是林」。林佩瑤曾擔任華航空服員，因參加歌唱比賽《超級星光大道2》走紅，被譽為「最美空姐」，之後她回歸空服員本業，2019年辭去空服員職務，同年底閃嫁名廚武俊傑，升格幸福人妻。

日前瘦身有成的林佩瑤，認了因狠鏟8公斤上圍跟著縮水，要大家不要這麼嚴格，「瘦了七八公斤要不縮水真的很難餒」，不過身材依舊火辣的她，仍被粉絲大讚還是很美。