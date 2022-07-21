土耳其總統艾爾段19日在德黑蘭與俄羅斯總統普丁見面會談之前，讓蒲亭坐立不安等待了50秒，土耳其媒體拿此事和普丁過去讓艾爾段和其他領袖等待相提並論。

在伊朗舉行的這次會議，是俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭以來，普丁（Vladimir Putin）首次與北大西洋公約組織（NATO）國家領袖會面。

土耳其總統府發布的影片顯示，蒲亭站在他的椅子和兩國國旗前，雙手緊握，嘴巴抽動，在艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）現身前他的姿態不停變換。蒲亭接著舉起雙手伸向兩側。

艾爾段說道：「哈囉，您好嗎？」兩人接著互相微笑並握手。

媒體報導將此事與蒲亭過去讓世界領袖空等的事例作了比較，特別是2020年在莫斯科，當時艾爾段與這位俄羅斯領袖會晤前，等了約兩分鐘。

土耳其新聞網站T24的標題問道：「這算報復嗎？」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110720