多數人在廚房炒菜一定會記得打開抽油煙機，才不會讓惱人的油煙味佈滿整個空間。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈日前就在節目上揭露超常見的「3個炒菜壞習慣」，長期下來恐怕會大幅增加肺癌的罹患機率，值得注意的是，譚敦慈提醒，使用抽油煙機時，切忌開起抽油煙機旁的窗戶，而是打開遠處的門加強通風，避免影響吸力。

護理師譚敦慈在《57健康同學會》節目中表示，自己平時在家做菜從來「不會冒煙」，因煙霧容易導致罹患肺癌，「坦白說我炒菜從來不爆香，也不做熱鍋熱油的動作」，都是使用加水炒的方式，避免油煙產生，同時也比較容易維持廚房的整潔。

除此之外，「不洗鍋子直接炒下一道」也是許多人在烹調料理時的壞習慣，不僅容易影響菜的味道，也可能會有燒焦、碳化等致癌疑慮，就算都沒有以上的情況，不洗鍋子就急著炒菜，也會有重複加熱的問題，譚敦慈舉例，許多人喜歡在煎魚過後，利用魚本身釋放出來的魚油炒菜，認為可以增添菜的香氣，但「會看到上面都有些黑黑的點，就比較不建議」。

而炒菜容易致癌的第3個壞習慣則是，「馬上關掉抽油煙機」，譚敦慈分享自己的做法，通常是開火時就同步打開抽油煙機，熄火後再繼續抽5分鐘。據台大公共衛生研究所研究發現，若煮完菜後立刻關掉抽油煙機，此時家中的PM2.5含量仍高，許多人習慣開窗幫助通風，但其實萬萬不可，因為如此一來會降低抽油煙機的吸力，正確的做法是，只要打開遠處的門，抽油煙機旁的窗戶不需打開，即可發揮效用。