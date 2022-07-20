騎士綠燈直行突遇一群人「走斑馬線闖紅燈」，甚至走在最前頭的正妹還邊走邊講電話。

走斑馬線闖紅燈的行人要禮讓嗎？有騎士行駛到桃園市桃園區中華路與民權路口，由於路口是綠燈直行，但他竟發現左側約有8個人一起走在斑馬線上闖紅燈，甚至，走在最前面穿著清涼的正妹還邊走邊講電話，無視他要經過，頓時讓他疑惑「難道是看錯燈號？」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段10秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於桃園市桃園區中華路與民權路口，有位機車騎士行駛於中華路上，他見前面路口綠燈繼續直行，豈料，騎到路口時，竟然發現左側約有8個人理所當然的走在斑馬線上闖紅燈，並且，最前方1位穿著露肩背心與真理褲的正妹，拿著手機講電話並一直往前走，幾乎無視他要經過，所幸他稍加減速閃過，未釀成車禍。

影片一出，網友紛紛留言表示「你沒看到他們吃無敵星星嗎」、「行人走在斑馬線上就是一定有優先權，不管紅燈綠燈」、「就是一個闖紅燈 全部跟著闖」、「錯過這樣的愛情，真可惜」、「行人優先，你綠燈，但斑馬線要禮讓啊」、「她差點就以身相許了」、「如此美好的機會你居然不停下來」。