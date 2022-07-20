澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）20日表示必須持續升來阻止通膨壓力上升而損害經濟，認為基準利率可能要至少是目前水準的兩倍才足以抑制通膨。對於政府要對央行進行1990年代以來首次獨立外部評估，他對此表示歡迎。

洛威在墨爾本舉行的一場商業會議上發表演說，指高通膨的最大問題是陷入自我實現的循環裡。他認為利率可能必須從目前1.35％調升到至少2.5％才能壓制通膨。

他說：「要供需平衡更能維持下去，就必須讓通膨率回到央行2％到3％目標區間，持續升息將有助達成此目的。」

澳洲首季通膨率年增5.1％創廿年來最大增幅，第二季通膨率將在27日公布，外界預期年增6.2％。

央行8月2日舉行貨幣政策會議，之前已連續三個月升息。外界預期央行在年底前會升息至近3.5％，這等於預期在年底前央行每次會議都將做出升息決定。

由於央行之前一直表示利率水準會維持在0.1％到2024年，但在通膨率不斷飆高而超出預期之下，終於在5月扭轉貨幣政策方向而開始升息，結果遭到外界批評並質疑其決策品質有問題。

在工黨5月贏得大選後，新政府決定委派3名來自澳洲與海外的專家，負責對央行進行獨立外部調查。

主要評估央行的通膨目標、貨幣政策工具、決策委員會結構、委員經驗與專長、和央行如何做出利率決議等，並檢視央行貨幣政策，跟政府財經政策的相互影響。

新財長查爾默斯（Jim Chalmers）表示這次調查將在明年3月前提交評估報告，並給政府提出建議。他指調查目的不是要「肆意抨擊」央行，而是希望其能有更好方法去制定和執行貨幣政策。

洛威表示，央行的貨幣政策委員會與職員都歡迎政府的檢討。