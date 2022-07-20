台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，多年來拍攝台灣相關影片與時事討論，推廣家鄉不遺餘力，且個性非常親民幽默，近年拍片題材邁向多元，相當受網友歡迎，近日在個人頻道宣布要成立「社會福利協會」回饋社會，讓許多粉絲大讚很感動。

蔡阿嘎今（20）日在個人youtube發片，影片開場蔡阿嘎就點明要正式宣布即將成立「社會福利協會」，社會工作學系的蔡阿嘎表示：「社工人回歸！我相信如果我們以前的老師看到這裡，應該很感動」，蔡阿嘎直言從事youtuber工作15年，內心仍然保有熱血社工魂，一直沒有被澆熄，過去許多影片都有結合公益內容，頻道破十萬點閱的時候捐十萬台幣給社福團體，而且每個社福團體都是團隊自己精心挑選。

蔡阿嘎感性說：「這是給我自己一個最棒的生日禮物，我們一定會努力把這個夢，持續延伸幾十年，讓它發揚光大」，他慎重發言：「這是一份志業」，他也和觀眾分享社福協會的名稱「好里家社福協會」，蔡阿嘎解釋名稱由來，蔡阿嘎的嘎等於他本名中的嘉，妻子二伯姓李，好里家（好李嘉）用了鄰里和家庭的字，立志服務每個鄰里，每個家。

而他們打算服務的對象主要是弱勢的孩子們，蔡阿嘎表示已經送件，在社群平台也曬出申請書，獲得3.7萬讚，許多粉絲留言鼓勵：「Respect ，身為同樣社工專業背景，真的超感動這樣不忘本的助人精神，在社會黑暗中真的永遠都期待一份真心的希望！」、「阿嘎願意站出來幫助更多人，真的必須稱讚」、「啊！太感動了，阿嘎。真的是大愛，默默的做，承受多大的壓力，謝謝你」、「這次要成立社福協會這個決定真的很偉大也很令人感動，心中永遠第一的youtuber」、「阿嘎和大頭佛團隊真的很棒，一直愛台灣，用各種方式回饋社會。」