民進黨台北市長參選人陳時中投入選戰後，起手式便是批評北市停滯8年，他20日晚間接受政論節目專訪，直言台北市長柯文哲當年新政寫得很好，但4年後卻沒看到力道，像柯認為自己智商很高，但若帶人沒有帶得好，有好的計畫也做不出成績。被問到是否測過智商，陳時中則酸說「智商是小孩的事情，小孩子才會講那些」。

陳時中指出，北市停滯是種感覺，沒看到台北有長期進步，但不進則退，若去路上詢問民眾感受，10個有9個說不出來，還有人會說「我覺得101還不錯」，但那已經是很久以前的事，相信北市沒進步這點已成常識，是「common sense」，因為大家就是沒印象。

陳進一步指出，再來是北市公務人員素質優秀，和中央不相上下，平時工作也很繁重且辛苦，但為何好的團隊看不到成績和進步？他認為自己來做可以跟市府團隊做更好磨合，能做出真正的成績，對北市也好、對市民也好，才不會浪費好的團隊。

回憶起2014年柯文哲首任參選時，陳時中透露自己還曾在台下搖旗子支持，還大讚當年柯P新政寫得很好，想法很新，一開始做也很有樣子，「後來覺得4年尾後比較無力，這4年沒看到力道，為何台北會變成這個樣子，可能跟個人風格有一些關係」。

陳時中說，有人認為自己能力很好，要領大家去做事情，柯市長常說他智商高，但開始做的時候，如果沒有帶人帶得好，就很容易有好計畫也做不出成績，會讓一些有能力的人心冷、不想出力，慢慢地整個速度就慢下來，相信這也是一個因素。

被追問是否測過智商時，陳時中笑說，小時候有吧，但智商是小孩的事情，小孩子才會講那些，而大人有人生經驗，過50歲就要對自己的長相負責，「接下來是你人生歷練代表個人，不在於你過去智商多少」。

陳時中重申，智商是孩童時期的評量，讓老師、家長知道情況進而因材施教，過來到一個年紀後，要講的是到底我們對自己人生負責什麼事、刻畫下什麼刻痕，有自信地去說自己曾經做過什麼，這比較重要。