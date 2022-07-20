從英國海歸回台的學霸網美徐恩(Hannah)，擁有甜美外表和魔鬼身材，在IG擁有51萬忠實粉絲追蹤，她曾因穿著電影《哈利波特》霍格華茲制服，在捷運上解放豪華核彈級凶器，而被鄉民封為「成人版妙麗」；近日她前往台中市旅遊，分享穿U字型上衣夾自助餐，激曬一對邪惡雪球，看得大批網友全數暴動。

日前徐恩現身台中某一家知名飯店，寫下：「多久沒帶女朋友去吃把費(指自助吃到飽)了」，接著曬出美照跟粉絲互動，只見照片中，在她胸前擺放的是一盤盤的超高檔食材，穿著紅色U型衣的她打扮超級性感，為了夾取食物特地彎腰，加上拍攝角度由上往下拍攝，伴隨食物一起入鏡後，變得相當地「秀色可餐」。

徐恩夾自助餐露出深邃事業線，引起網友暴動。(圖/徐恩 IG)

另一方面，徐恩在享用過高檔自助餐後，前往飯店豪華游泳池拍照。在IG貼出的照片當中，一向不吝展示身材的她，曬出橘紅色三點式泳裝的辣照，只見她的比基尼胸罩布料超小片，豪華凶器幾乎露在外面見客，白皙鉛筆腿更是吸睛火辣，大大滿足粉絲們的眼球。

徐恩狂穿比基尼曬出驚人東西半球。(圖/徐恩 IG)

徐恩美照激起網友興奮感受，不禁狂喊：「太美了，好性感身材真好」、「喜歡看妳，妳變成什麼都沒關係」、「夏天養眼冰淇淋，消暑去燥醉人心」、「太夏天啦真好看」、「屁屁有練不錯」、「像水蜜桃一樣」、「回眸一笑甜在心」、「屁股好翹」引發網友一陣暴動，沉醉在徐恩的過人身材之中。