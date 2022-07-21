國民黨台南市長參選人謝龍介憑著輪轉、犀利且引經據典的台語口條，被網友封為「龍介仙」，甚至連美國動畫《辛普森家庭》也曾找他來幫台灣版配音客串一集。謝龍介20日上《新聞大白話》節目時被網友挖出這段往事，分享當時配音的內幕，讓主持人陳諺瑩驚呼連連。

謝龍介20日上《新聞大白話》難得以國語開講：「我們兩岸能和平，但我們也不介入你們中美大國的博弈！我們對美國也友善，對大陸也友善，你不要把台灣推到第一線。」話鋒一轉，又切換回熟悉的台語模式：「你現在看到美國是軟到像麻糬捏！看到大陸就氣到想『帕齁夕』（打到死），有必要這樣嗎？」最後一句又是國語，雙聲道切換讓觀眾聽得大樂。

身旁的東華大學教授施正鋒也不甘示弱，用國台語夾雜的口條評論國際時政：「美國要賣我們『奧貨仔』（爛貨）或好貨（指軍售），我們不知道。」，又說「美國無事獻殷勤，非奸即盜」，隨即又用台語俚語講了語意相近的一段話，令觀眾們聽得「耳不暇給」。

施正鋒還談到NCC對政論節目「髒話」記點的標準：「是不是台語的較沒水準？比方說『袂見笑』會被記點，講北京話就還好，英文也還好。『不要臉、丟臉』大概好一點點，『馬不知臉長』也許可以，『寡廉鮮恥』還可以，英文『Shame on you』應該也是可以。」

（影片來源取自《Star World TW》若有移除請見諒）

而在廣告時間有網友留言「龍介仙曾幫《辛普森家庭》配過音」，陳諺瑩驚呼：「這我也還不知道！」謝龍介說：「那2019年。」陳問：「那個劇情你就會先看是不是？」謝龍介說：「它會給你腳本啊，他們就說『隨便你講，你怎麼講我們都能幫你翻譯』。」

網路上確實仍流傳著謝龍介當年台語配音的旁白片段，例如「那不是口紅，是這條狗『起秋』的證明！」、「美枝雄雄見笑轉生氣，是因為真的被人誤會，還是心內有鬼，在掩蓋蝦米咧？」、「警方決定提供破案獎金，重賞之下，必有魯夫」、「人非聖賢，孰能無過，你不能說『妳兒子放屁就是在長大，阮兒子放屁就是腸子在爛』」，龍介仙的配音至今仍為粉絲津津樂道。