全新於台南火車站前登場的禧榕軒大飯店，為爭食國旅補助大餅，即日起至9月底，住房加碼推出『超級大國民．補助再放大』試營運促銷活動，雙人房平日4099元起、家庭房6099元起，除平日每房可使用國旅補助折抵之外，不分平假日消費滿1300元送1300元下次抵用券，期望招攬國旅遊古都台南的商機

禧榕軒大飯店表示，由於於今年國旅補助限制在平日(周日~週四)使用，為了不降低國人出遊興致， 加碼不分平假日消費滿1300元再送1300元抵用券，可於下次住宿折抵使用，每房可折抵乙張。本專案價格不適用中秋節連假( 2022年9月9日至9月11日)不適用，但同樣可領1300元！

以台南唯一高空花園泳池．絕美拍照打卡景點為主力訴求的禧榕軒，最吸睛之處，即打造台南第一間高空花園泳池及親子戲水池，天氣晴朗時可遠眺半屏山景，夜晚星光點點與水中燈光天地呼應，搭配蒲葵樹影搖曳，裸色遮陽傘與躺椅，享受時髦的渡假感，絕佳的網美拍照打卡景點。

此外，該飯店以基地內保留的原生百年榕樹為名，象徵旺盛的生命力，承先啟後超越時間的永恆，位於舊運河「臺南五條港-新港墘港」的源頭，坐擁豐富的歷史地景，承載著新與舊、過去與未來，台南火車站前站步行7分鐘即可達，不僅是地標也是樞紐，佇立於府城的重要角色，亦是唯一獲得珍貴樹木列管保護的飯店。

同時，禧榕軒以『體驗、食采、美學』為設計精神，並與台南在地的老字號，經營已26年的政大書城合作，於一樓大廳陳列『台南食旅．設計．建築』系列書籍，讀萬卷書不如行萬里路，期待透過閱覽台南在地生活的方式帶領旅人走一趟扣人心弦的深度之旅，將饒富文化的知性風情延伸進酒店，感受古都的摩登韻味。旅人若欲購買書籍，還可向飯店櫃檯索取「知性券」至政大書城購書折抵。

除了高空親子戲水池之外，該飯店早餐特別規畫「親子區」供應各式飯糰，滿足兒童DIY的樂趣，另有蒸煮蔬食區，以「少即是多」的概念縮短料理時程，保留產地原味，並活用當季小農食材劃開晨食序幕，期讓住宿者感受營養滿點、時髦的Vegan魅力。