韓國32歲女演員金泰梨才剛成為第一位90年代出生的百想視后，近期宣傳和一票男神合作的科幻電影《外星+人》，在首映會上她一登場就展現呆萌面貌，打招呼時把手上價值900萬韓幣（約新台幣20萬元）的戒指甩飛，直接無懼目光急找戒指；暖心的是，男神們蘇志燮、金宇彬和柳俊烈都彎腰低頭幫忙，讓主持人忍不住笑說「史上最忙的現場」，笑暈一票影迷。

金泰梨以清新脫俗又有純熟演技聞名，從大學時期就開始演戲，近年來在電影和電視劇都有亮眼表現，不久前更拿下第58屆百想藝術大賞女子人氣賞和電視部門女子最優秀演技賞，是首位90年代出生的百想視后，演技獲得實質肯定，讓她接下來的作品也都格外受矚目。

在得獎之後，金泰梨為主演之一的科幻電影《外星+人》也將上映，由多位男神蘇志燮、金宇彬、柳俊烈，還有她跟實力派女演員廉晶雅、李荷妮，還有趙宇鎮、金義勝、申正根和李時勳等人演出，內容是講述外星人世界觀，有出現宇宙飛船、機器人等，相當有可看性。

不過，日前《外星+人》舉辦首映會時，主要演員一一登場時卻發生小插曲，金泰梨和現場觀眾揮手打招呼，不小心把小姆指上價值900萬韓幣（約新台幣20萬元）的戒指甩飛出去，她親眼看著戒指掉到地毯某處，當下根本不顧正在首映會，直接開找戒指，讓男神們見狀也都起身救駕，彎腰低頭找她的戒指，意外呈現很忙碌的畫面，讓主持人只能開玩笑說：「史上最忙的現場」。

影迷們被金泰梨呆萌反應笑暈，更有人去查了一下戒指的資訊，看到價錢也都紛紛表示，「這個價錢我也會趕快先找到戒指」、「男神們幫忙找戒指的樣子好可愛」、「有一種找不到就不能回家的感覺」、「他們那麼帥還這麼暖喔，又愛了」。