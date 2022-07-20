當保全地位真的如此低微？一名父親PO文表示自己北漂念大學的兒子放假回家，一直打電腦打到半夜三四點，忍不住念了一下，兒子竟當場暴怒嗆他「社會底層」，讓她心碎不已，讓不少網友看到相當火大。

這位父親在臉書《匿名公社》PO文表示自己今年46歲，擔任大樓保全，前陣子在北部念大學的兒子回南部家裡放假，卻幾乎天天熬夜打英雄聯盟，一玩就是玩到凌晨三、四點。

父親說擔心兒子搞壞身體，因此晚上看到就會唸幾句，要兒子快去睡覺，豈料有天兒子不滿被念，突然暴怒，嗆自己當保全是社會底層，害他很丟臉，連打個遊戲都要來煩他，早知道就留台北不回家了。

父親表示，聽到這句話真的傷透心，沒想到工作會被兒子歧視，從此就心寒不太去管教。他表示，兒子很喜歡看實況主「國動」的影片，還買了很多相關商品，是個大粉絲，自己看了一下，發現國動時常有些誇張言論，質疑是否兒子學壞，不然兒子以前從不會打遊戲罵人，現在脾氣卻越來越差，擔心兒子以後走上歪路。

最後父親說，保全其實相當穩定，自己也是費盡心力才把兒子送到台北念書，但經過此事後真的心寒，更質疑自己是否該換一份工作。

文章曝光後網友全都憤怒，大罵兒子不孝：「如果這是真人真事，不如當初射在衛生紙上」、「直接斷金援啊，都20歲了該打工靠自己了吧」、「既然他看不起保全，就別再提供他零用錢了，讓他知道出社會的辛苦」、「吃過苦才知道父母的辛勞，請狠下心讓他吃苦」、「不感恩的人，比養狗還不如」、「換什麼工作，先換個兒子吧」；但也有人提出不同看法：「其實現代社會來說，放假打電腦到凌晨三四點真的還好」、「有時候該適時放手，什麼都覺得是為孩子好反而有反效果」、「怎麼感覺故事是編的」、「這是國動黑在發幻想文嗎」。