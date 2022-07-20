嘉義縣台82快速公路東向17.8公里，今晚間9點多傳兩車碰撞意外，其中一輛自小客男性駕駛在救護人員抵達時已陷入昏迷，頭部以下四肢無知覺，另一輛載有3名乘客的24歲女駕駛頭暈，兩人都送醫急救，目前警方仍在調查事發經過。

嘉縣消防局指出，台82線近鹿草鄉交流道匝道口由西向東方向路段，晚間9點26分通報有車禍事故，救護人員到場時，男駕駛昏迷在車內，頭部有外傷，頭部以下四肢無知覺，無法正常對答，送嘉義長庚醫院急救，另一輛車的女駕駛輕傷。