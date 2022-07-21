大江（8436)小金雞大江基因（6879），繼五月間宣布引資佳世達（2352）入股後，20日晚間也率先公布，上半年營運表現亮麗，EPS高達3.02元，法人推估全年獲利有機會創下新高，EPS可望由5元起跳。

專攻基因檢測、幹細胞及免疫細胞產品的的大江基因，去年全年營收4.32億元，EPS 4.84元，營收和獲利相較前一年，都呈現翻倍成長；該公司今年上半年營收2.48億元，年增85.6％，歸屬母公司業主淨利672萬元，EPS 3.02元。

成立於2011年的大江基因，以基因檢測技術為核心競爭力，已成功開發出一系列的疾病基因風險檢測，目前正在申請LDTs實驗室認證，以基因檢測工具提供病人用藥指引，讓治療更精準。

該公司在2019年投入開發全自動高通量之新冠病毒檢測設備，目前已投入北中南多家醫院提供檢測服務，截至目前為止已完成超過30萬人次的檢測數量。

另外，大江基因也自2018年投入細胞治療開發，目前已與多家醫院合作申請細胞治療特管計畫，並開發出標靶強化自然殺手細胞製劑。

有鑑於精準醫療已成趨勢，今年5月佳世達以每股115.5元，合計5.45億元參與大江基因私募案，並取得股權約17.84％股權。