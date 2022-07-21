台新金控處分彰銀持股，發行3億股已種交換特別股，為表達支持出清的承諾，13日先公告四董事放棄認購，並洽特定人認購，20日即公告已洽遠雄人壽及聯發科共認購9,532萬5,000股。

台新金放棄認購己種交換特別股的董事包括嘉浩公司44萬5,496股、台灣石化合成公司892萬7,460股、翔肇公司22萬1,927股、明淵公司13萬1,979股，均占得認購股數比率的100％，20日洽遠雄人壽認購5,000萬股，聯發科4,532萬5,000股。特未來己種交換特別股收回時，將按彰銀普通股1股收回己種交換特別股1股。

台新金己種交換特別股，除大股東放棄認購外，普通股及戊種特別股股東均可認購，另有員工認購占10％。每股價格17.65元，發行總金額52.95億元，發行股數3億股，年利率3.7％，即10年期IRS1.3％加2.4％，按每股發行價格計算。