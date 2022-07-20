民進黨台北市長參選人陳時中因在疫情結束前投入選舉，卸下防疫指揮官、衛福部長職務，被外界批評是「落跑部長」。陳時中20日接受政論節目專訪時說，自己已做了900多天指揮官，不是9天，並非碰到困難後就離開，如今團隊漸漸成熟，不會因人而異，拜託民眾支持防疫團隊。

陳時中提及，今年新冠肺炎Omicron變異株病毒入侵國境，為國人帶來威脅、傳播性也高，但他看見機會，因為重症程度低，後來觀察2周到1個月，發現染疫率雖高但重症率確實低，當時還推估每天會有10萬人確診，並以每天15萬到20萬人確診做準備，但最後最高是9萬7千人，現在也慢慢降下來，疫情確實有比較穩定。

話鋒一轉，陳時中強調，因為疫情趨於穩定，被說「落跑」沒道理，因為他做指揮官已經900多天，而非9天，如果只是做幾個月、遇到困難就離開，被批評「落跑」那也沒話說，但防疫團隊現在已經歷經大大小小戰役，大家的看法也趨於一致，不會因人而異，「人的因素很低，團隊已經成熟。」

陳重申，他已經參與疫情長達900多天，因此對疫情當然還是掛心，未來也會持續關心，不過自己對防疫指揮中心有信心，也拜託人民給他們支持，請大家放心，因為這些日子以來防疫團隊已經成熟，「如果這麼久都沒辦法承受，那你要待到何時？」