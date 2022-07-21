美國大型銀行正放慢股票回購速度，六大銀行第二季的庫藏股規模僅有51億美元，巴克萊預期，第三季與第四季的金額可能各不到50億美元。

巴克萊分析師高登伯格（Jason Goldberg）指出，美國六大銀行第二季買回51億美元自家股票，遠遠不及第一季的175億美元，以及2021年第三季創下的280億美元紀錄。

高登伯格預測第三季與第四季的庫藏股規模可能各不到50億美元。摩根大通與花旗集團日前宣布，下半年將暫緩庫藏股計畫，以利充實資本。摩根士丹利、富國銀行、美國銀行（BoA）與高盛，則未承諾下半年的具體回購規模。

大型銀行減緩回購股票反映多項因素，包括聯邦主管機關提高資本要求，近期的壓力測試給予部分銀行嚴格的評估。較高的利率也是原因之一，還有貸款需求增加也需要資本。

富國銀行分析師梅尤（Mike Mayo）指出，銀行回購股票的速度逐漸放緩，大銀行更是如此。銀行打算在未來幾季稍微喘口氣，以便累積更多資本，在2023年買回股票。

回購荒令投資人失望，也顯示大型銀行在股價高時大舉實施庫藏股計畫，股價下跌時不得不縮減回購。2022年來摩根大通股價累跌28％，美銀下挫25％，摩根士丹利下滑17％，標普500指數亦下跌17％。

摩根士丹利第二季的庫藏股規模在六大銀行中最高，達27億美元。執行長高曼（James Gorman）在法說會表示，公司在第二季淨買入約6％的流通在外股票，加上4％的股息。

反觀富國銀行第二季並未回購任何自家股票。摩根大通買回6億美元股票，規模約是2021年同期的十分之一。

花旗執行長佛雷瑟（Jane Fraser）近期在法說會表示，花旗知道回購股票對股東的重要性，公司將會盡快重啟庫藏股計畫。