民進黨台北市長參選人陳時中20日前往萬華區龍山寺參訪，在接受媒體訪問時，一位民眾突然衝上前大聲嗆：「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」遭警方架離。媒體人朱凱翔認為，若大家針對警方架離嗆聲者一事不表達反對意見，以後恐會出現漢朝廷尉張釋之執法場景，一旦陳時中、桃園市長參選人林智堅等人出來，大家都要躲到橋底下去，等他車子過去，才能出來。

朱凱翔20日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，台北市警察局聯絡人對於架離該名抗議民眾的回應，是議會質詢時的說法，根據《警察行使職權法》第27條「警察行使職權時，為排除危害，得將危害人車暫時驅離或禁止進入」，他質疑警察胡說八道，反問危害是什麼？在陳時中面前大喊「你會照顧台北市民財產嗎」就是危害？或拿一條西裝褲跟林智堅說「你褲子破了，我送你褲子」就是危害？

針對民眾嗆聲陳時中卻被架離，朱凱翔認為，若其他人不跳出來對這件事表達意見並爭取，以後什麼事情都是「危害」了，到時恐會像漢朝廷尉張釋之執法的那個年代，一旦陳時中、林智堅出來了，大家都要躲在橋底下去，等他車子過去，才能出來。