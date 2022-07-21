民進黨台北市長參選人陳時中20日上午前往龍山寺參拜，行程結束媒體聯訪時突遇抗議，有民眾衝上前大聲陳情，卻秒遭到警方架離，這畫面在全網引起炸鍋。國民黨台北市議員王鴻薇在臉書PO出一張蔣萬安(立委)「虛心受教」VS陳時中(自由業)「連人架走」的對照圖，神打臉對比引發網路熱烈迴響。

王鴻薇20日下午在臉書分享一張對照圖，拿國民黨台北市長參選人蔣萬安(立委)的「虛心受教」，與陳時中(自由業)「連人架走」做出強烈對比，以「架走批評者！民進黨總統級的選舉！」為標題寫道：「陳時中今天到龍山寺參拜，更對於曾說萬華是病毒破口向萬華人道歉，沒想到遇到民眾嗆聲，卻冷眼看著維安人員抗議民眾被架走。對比同樣是台北市長參選人，蔣萬安，遇到嗆聲民眾，卻是虛心受教，兩人之間高下立判。」

王鴻薇痛批：「民進黨現在就是完全不演了，只要稍有不如意，就算你是自己人，打起狗來也不手軟。這樣的惡霸政黨，如此囂張跋扈，原來就是他們口中說的總統級選舉嗎？蔡英文總統曾說，在她的任期內，『沒有人應該為自己的認同道歉』，現在看來要加個但書，言論自由不包括『不認同民進黨』。」

桃園市議員黃敬平留言回覆：「一起努力抓出他們的真面目（王鴻薇回：雙標黨）」，另有其他網友表示，「作事沒半步、選舉全奧步、這就是他們的嘴臉、選民如不徹底認清覺醒、未來四年會比他防疫時更慘的」、「很符合他的品格，並不奇怪呀」、「人民為先，架走為先」、「這就是民進黨的一貫作風，不傾聽人民的心聲，直接架走」、「請問，被架走的男子違了什麼法？難道都沒王法了嗎」、「人品高下立見！」、「民主悲歌」、「就曉得，警察有多中立？阿中有多囂張？」、「態度決定高度」、「藍綠的差別」。