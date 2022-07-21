民進黨台北市長參選人陳時中直言台北市發展停滯8年，他20日晚間接受政論節目專訪時透露，自己2014年曾在台下搖旗支持台北市長柯文哲，兩人還曾在前總統陳水扁後援會中交換意見，如今北市毫無進步，至於被問到「是否覺得遇人不淑」，他則乾笑說是自己眼光不足，但緩頻說當時柯P新政確實風光有亮點，但後來就縮下來。

陳時中認為，台北市值得更好，這是比較級，不敢說柯文哲都沒有做事，還有優秀公務團隊在做，但還可以更好，比方說社子島開發是否可以更快，像是都更、社宅也一直有做，但卻停下來了，還說當時他認為柯P新政寫得很好，但4年後就比較無力、沒有力道，可能跟個人風格有關係。

陳時中透露，他2014年曾經支持柯文哲，還替對方助選、上台搖旗吶喊，兩人曾在阿扁後援會交換過意見，但民主政治就是這樣，要去監督選上的人，做得好下次就繼續選他，做的不好就不選他，民主就會一直進步，「有很多人說當時選錯了，我倒不認爲這樣子，民主就是這樣。」

至於是否會認為自己遇人不淑，陳時中則乾笑三聲，稱自己的眼光不足，但確實柯文哲上任前兩年有做事情，不是都沒有，當初的「柯P新政」也是風風光光有亮點，到後面就縮起來了。