在通膨升息及俄烏戰事持續中，全球股債市上半年走勢蹣跚往下墜，對於第三季投資，富達國際表示，要留意三大主題─經濟是否硬著陸程度、大陸經濟疫後重啟情況及全球消費者信心是否經得起通膨考驗等，此三大主題將主導投資市場情緒，更可能成為未來幾年全球經濟及市場走向的關鍵轉捩點。

由於通膨壓力加劇且全球供應鏈正在重組，富達國際全球投資長Andrew McCaffery指出，以美國聯準會為首的多國央行政策更加偏向鷹派，並將遏止通膨視為首要任務，抑制通膨甚至比讓經濟軟著陸更為重要，因此，全球經濟所面臨的下行風險將大幅增加，以致歐洲經濟陷入衰退和美國經濟硬著陸的的可能性皆偏高。

富達國際研究團隊已將預期經濟硬著陸的可能性由35％提升至60％。聯準會繼6月份大幅升息後，預期7月可能再次升息75個基點；歐洲央行和英國銀行基於俄烏衝突對歐洲經濟的影響越來越大，且區內經濟陷入衰退的風險亦持續增加，因此可能採取相對溫和的升息步調，然全球經濟成長所面臨的風險顯而易見。

即使如此，Andrew McCaffery表示，在這瞬息萬變的大環境，更專注於投資風險的控管，上述三項主題可能產生的中期影響。然而，不確定性也為不同產業的個別企業帶來許多機會。

相較歐美等大多數國家，中國大陸正處於迥然不同的經濟週期和防疫階段。富達國際亞太區股票研究主管繆子美表示，隨著中國大陸再次從疫情影響中恢復，逐漸可看到明顯的利多成長。然而，部分經濟指標提醒應對中國大陸經濟前景保持審慎，其中包括房地產銷售尚未回到疫情前水準，且失業率仍持續上升，尤其是青年失業率。

繆子美表示，中國大陸有較寬鬆貨幣政策，因效果不明顯，所以預期還會有財政政策搭配，預估準財政政策刺激預約有7兆人民幣，比去年增加3倍，以減少房地產不振所帶來的衝擊，另還會增加5千億人民幣基礎建設政府債券，有了融資活動，基礎建設活動會很快復甦。預期未來中美之間的估值會縮小，在中國股市有不錯的投資機會如受惠於國家優惠政策的汽車、可再生能源和新型基礎建設等。