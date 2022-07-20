史上最有誠意禮物？麥當勞與寶可夢合作，聯名推出皮卡丘置物盒，成功吸引搶購潮。一名人夫也特地排隊買來送給妻子，更在裡面藏了10萬元現鈔，讓人妻大喊「我真的被電暈了」，照片曝光羨煞不少主婦。

男網友在臉書《爆廢公社公開版》PO文，表示要讓妻子嚐嚐10萬伏特的「誠意」，原來是將麥當勞的皮卡丘置物公仔裡面塞了10萬元，綑綁起來後還在上面寫上「十萬伏特」，並附上一個愛心符號，要給妻子驚喜。

但有不少網友笑稱丈夫根本是藏私房錢被抓包，才會想趕快安慰老婆。(圖／爆廢公社公開版)

照片曝光後讓不少主婦暴動，紛紛TAG另一半：「別人家的老公」、「我也想被十萬伏特電暈」、「我不要十萬伏特，只要一萬伏特就好」、「這個禮物我可以」、「寶貝，何時用十萬伏特電我」、「老公學到了嗎」、「看看人家的誠意」，許多男伴也無奈回覆：「有夢最美」、「我等等叫雷公直接電妳」、「吃飽早點睡，夢裡什麼都有」。

但也有人質疑其實老公根本是藏私房錢被抓包：「藏錢就藏錢」、「根本是私房錢被挖出來吧XD」、「高招，學到了，以後就藏這邊」、「最危險的地方就是最安全的地方」、「就不要老婆拿去送親戚孩子」、「所以其實哥吉拉事件是裡面藏了百萬伏特嗎」。