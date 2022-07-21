根據「匯流民調」19日公布的高雄市長選戰民調，現任市長陳其邁以56.4%支持度，領先國民黨參選人柯志恩的12.8%。柯志恩對此回應，民調資料都是我們參考的依據；柯陣營也表示，就跟4年前的狀況一樣，剛開始差距大，到後來還是有打勝仗的機會。

針對該民調，柯志恩表示，民調資料都是我們參考的依據，未來將會持續多面向的與選民接觸，爭取最大程度的選民支持。

柯志恩陣營也回應，尊重每一份民調的狀態，距離選舉還有129天，對柯志恩來講，每天都會非常珍惜，她也指示，這段時間她會努力跑地方，讓地方認識她，也期待能讓高雄市有更好的未來。這段時間不論民調呈現是什麼樣子，對我們來講，都是一個參考。

柯志恩陣營接著表示，陳其邁執政已兩年，支持度56%這個數字是不是已經到達高峰？但是對於柯志恩來講，這是剛起步的開始，大家的認識度還不是那麼高的狀況，柯志恩民調還有很大的成長空間，後勢看漲的情況下，還是可以看到追上來的情形，就跟4年前的狀況一樣，剛開始差距大，到後來還是有打勝仗的機會。