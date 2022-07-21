上週，南太平洋受冬季暴風影響，夏威夷南岸出現兩層樓(約6公尺)的巨浪，強勁威力波及周圍住宅，甚至一度淹過高速公路，恰巧毀了一場正在舉行的婚禮現場。

If you don’t believe in sea level rise, this happened here in Hawaii yesterday. As pollution worsens, no one will be safe. Your wealth won’t save you. pic.twitter.com/zDrb2pcomy — Kaniela Ing (@KanielaIng) July 18, 2022

🚨VIDEO: Strong waves on Ali'i Drive Hawaii impact wedding reception pic.twitter.com/IcvQsQ9hDh — Breaking News (@NewsJunkieBreak) July 18, 2022

根據英國《衛報》（The Guardian）19日報導，國家氣象局(National Weather Service)周一表示，潮汐和海平面上升影響，16日晚間出現約20英尺高的滔天巨浪。影片可以看到，當時一場婚禮正在靠近沿岸的室外場地舉行，數十名賓客盛裝出席，桌椅、餐點整齊安放，幾棵椰子樹傍著海景，所有人沉浸幸福浪漫氛圍。然而，望向海平面那端情況越來越不妙，一道接著一道強勁的海浪往岸邊襲來，接著衝過圍牆摧毀婚禮現場。

Huge Hawaii waves crash into homes. The large waves, some more than 20 feet high, came from a combination of a strong south swell that peaked on July 16, particularly high tides and rising sea levels [read more: https://t.co/1Cjypmchs4 pic.twitter.com/Mjjdsf1qNw — Massimo (@Rainmaker1973) July 19, 2022

當天也在現場的美國作家莎拉·阿克曼(Sara Ackerman)表示，「這大概是儀式準備開始前5分鐘，我原本還拿出手機拍，接著浪整個撲過來，直接翻桌…」

該州前議員卡涅拉·英(Kaniela Ing)在推特發文警示，「如果你還是不信海平面會上升，這支影片就發生在昨天的夏威夷。環境汙染每況愈下，沒有人能逃過一劫，你努力賺的錢也不會拯救你。」

對此，當局強調「這是25年來最大的一次」。氣象專家克里斯·布倫奇利（Chris Brenchley）表示，超過12至15英尺的海浪非常罕見，可以歸因於極端氣候造成海平面上升。進一步補充，職業衝浪比賽每年都會在夏威夷北岸舉行，相較其他島嶼，該地容易出現更大的海浪。