小米首度進軍台灣筆記型電腦市場，在台推出旗下首款二合一筆記型電腦Book S 12.4"，並發表包括首度上市的寵物餵食機與飲水機在內的多款AIoT新品。

台灣小米表示，Book S 12.4"搭載12.4 吋LCD 觸控螢幕、500nits峰值亮度，內建高通驍龍8cx Gen 2處理器、Windows 11作業系統，無論是搭配鍵盤、觸控筆，或者以手指進行觸控，都能流暢使用，同時，電池續航力則達13.4小時，可搭配額外附贈的小米GaN快速充電器 65W 1A1C版使用，而1080p畫質的居中前置攝影機以及支援 高通回音消除與噪音抑制技術的雙麥克風，可提供舒適而清晰的視訊會議體驗，Book S 12.4" 採用鋁鎂合金機身、重量僅720克、厚度為8.95公釐，建議售價為20995元，7月31日前預購Book S 12.4"、觸控筆與鍵盤早鳥價為23990元。

而看好寵物商機，小米首度在台引進寵物餵食機與飲水機，搭配米家APP設定自動餵食的固定時間及數量，內建兩組感應器能即時監控剩餘的食物及分糧狀態，並在食物短缺或錯誤時以指示燈及米家APP提醒，機身可儲存約1.8公斤乾飼料，相當於提供一隻成貓或小型犬15至20天的食物量，餵食器建議售價為2695元，寵物飲水機提供2公升大容量，採用循環水路設計模擬山澗川流，四階段過濾系統濾除細小顆粒、毛髮與鈣鎂離子、餘氯，濾芯採用分離式設計和磁浮扇葉，便於拆卸清潔，建議售價為1495元。

另外，小米也宣布在台上市智慧顯示器A2系列中的55吋及43吋在台上市，以補足產品線，售價為15999元起，小米即將上市的新品還包括超輕量吸塵器、破壁調理機。超輕量吸塵器主打桿體改用碳纖維、整機重量僅有1.2公斤，仍有21000pa最大真空度、最大100AW的吸力，在持久模式下可提供65分鐘續航，售價為8995元。

智慧破壁調理機一機可調配、榨汁、冷熱雙模式混拌、攪碎冰塊等， 適用於冷熱調製，一次最多可製作1.2公升的熱飲或1.6公升的冷飲，可製作品項包括冰沙、果汁，由於底部內建加熱功率500W的加熱板，可以加熱和煮沸，讓用戶可調製熱飲或濃湯，建議售價為2995元。