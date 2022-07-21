寶成工業（9904）副總兼發言人施志宏20日在證交所發表重大訊息時表示，因公司沒有做財務預測，且第二季財報還在編製中，對於南山人壽案，公司不會有重大影響；另寶成對於南山人壽的持股，不作任何調整。

施志宏說，關於信傳媒報導，南山人壽2022年第二季淨值面臨跌破千億元大關，潤泰集團及寶成集團2011年合資成立潤成投控，潤成持有南山人壽約89.55％，成為南山人壽的母公司，而寶成直、間接持有南山人壽約18.09％股權，因此，南山人壽的損益與淨值，亦會對寶成2022年第二季淨值造成影響，特此說明。鑑於升息通膨壓力影響，致國際經濟情勢劇烈波動等綜合因素，寶成2022年第一季其他權益，因認列採權益法的關聯企業及合資的其他綜合損失份額，減少約367億元。

然而，寶成未對外公告財務預測，且2022年第二季財務報告尚在編製，待完成後將會公布在公開資訊觀測站，請投資人以公開資訊觀測站所公布的財務資訊為準。另有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

寶成2022年首季依權益法認列的投資收益為30.29億元，低於去年同期的52.17億元。其中，寶成持股20％的潤成投控轉投資的南山人壽保險獲利穩健，但因去年基期較高，首季認列轉投資收益為26.28億元，不如去年同期的46.89億元。