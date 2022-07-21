南山人壽受美債下跌大幅減少淨值，已波及大股東之一的潤泰全和潤泰新，今（20）日除午間公布重大資訊說明之外，晚間再到證交所說明，宣布為解除淨值危機，擬將投資性不動產改採公允價值衡量，以維護股東最大的權益。

南山人壽今年第一季淨值就蒸發1,880億元，由於潤泰全綜合持股南山人壽股權約26.62％、潤泰新綜合持股約25.11％，製鞋大廠寶成，則綜合持股18.09％，因此南山人壽淨值大縮水。

今天有媒體報導，南山人壽淨值大幅減損，已拖累主要大股東之一的潤泰新及潤泰全，即將出爐的第二季財報，淨值恐為負數，今天早盤股價雙雙重挫，風暴已延燒一整天，淨值保衛大戰，一觸即發。

今天晚上10時15分，潤泰雙雄再轉赴證交所，說明重訊，由潤泰全球副總經理李天傑、潤泰創新國際協理陳柏宇主持。

李天傑和陳柏宇表示，由於受到俄烏戰爭影響導致國際局勢劇烈激動、通膨加重，為抑制通膨，FED數次升息，造成潤泰全和潤泰新第一季的其他權益因認列採權益法的關聯企業之金融資產評價後，大幅減少，五、六月再度升息5碼，預期對金融資產將造成波動。

潤泰表示，因現行保險業資產採公平價值衡量，惟負債面因尚未適用IFRS 17，未能同時以公平市價衡量，導致市場變動，如利率上升、債券反映利息上升致價格大幅降低，但負債未能同時反映市場利率變動而隨之減少，致壽險業淨值遭到低估。

而潤泰全和潤泰新轉投資南山人壽，轉投資公司淨值未能同時反映資產及負債受利率變動所影響，導致被低估及下降，連帶的也影響潤泰全和潤泰新，第二季轉投資公司淨值亦持續下降；因此為確保股東權益，將依法辦理解決當前面臨的淨值問題，基於為了一致反映利率變動對各項資產造成的影響，將變更會計政策，把投資性不動產改採公允價值衡量，其市值若增加，將可提高潤泰全、潤泰新的淨值。

李天傑表示，預計近期提報董事會決議有關上述改善淨值的會計變更政策，以維護股東最大的權益。

有媒體提問，南山人壽的IPO計劃，潤泰表示，目前由南山主導，雙雄無法代為發言。

媒體問到六月淨值？潤泰表示，目前還未結算。至於發放股利是否有受影響？潤泰指出，股利配發案已經董事會和股東會通過，因此配發沒影響。

有人提問，有沒有考慮降低或處分潤成持股？李天傑表示，並沒有考慮到，現在看也許是淨值低點，或許明年，一旦反轉降息，又會回升，因此為考慮股東權益，不予考慮降低或處分潤成持股。