李麗滿／台北報導台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）20日晚進行理事長交接，由曼都董事長賴淑芬交接給三商集團董事長陳翔玢，在疫情、通膨、缺工等經營壓力接踵而來的艱難時刻，連鎖業仍期突破前進，前後任理事長咸認為，因應經營環境各項挑戰，結盟發展可能是未來趨勢。台灣連鎖暨加盟協會是國內產值規模最大的連鎖業組織，理事長交接典禮由TCFA創會理事長翁肇喜監交，他強調，三十年代表一個世代，今年協會成立31年，希望二代企業家陳翔玢承先啟後，在致力事業之外，也能為社會及產業積極貢獻。而面對大環境挑戰，陳翔玢表示，在疫情下，連鎖業經營的非常辛苦，雖然七月初到現在營業額有慢慢回溫，但營業額提升的背後，毛利率一直在下降，因通貨膨脹，美國短期利息不斷調高，台灣很多原物料都是採購自美國或歐洲，受國際局勢影響很大。此外，木材類都來自東歐及俄國，對連鎖業衝擊亦大，從去年開始很多供應商預告即將要漲價，過去一年來，從一、兩家到上百家，到現在似乎只有水費沒漲價，通膨壓力打擊連鎖業，企業要花很多精神面對未來商品價格調整的問題。協會認為，不只是物價，缺工壓力更大，台灣已經是亞洲生育率最後一名，服務業未來在人員的取得上，也會是很大的經營課題。 榮任TCFA顧問的賴淑芬表示，很多會員剛加入協會時企業規模不是很大，加入後，透過協會的平台「同行不是冤家，異業可以為師」，包含曼都國際也是如此，透過此平台，不斷向優秀企業學習，從一百店到現在發展成為跨領域及國際化的企業，她認為，即便疫情造成很大衝擊，但因連鎖業都有很好的韌性，協會沒有任何會員倒下。且針對近期流通連鎖業收購案頻傳，大者恆大，競爭激烈，陳翔玢、賴淑芬皆認為，未來同行異業如何結盟合作，壯大實力，應該是企業經營思考的重要方向。